Обляков забил курьезный гол в ворота «Крыльев Советов» в результате ошибки Песьякова

Первый гол в этой встрече забил полузащитник армейцев Иван Обляков, реализовавший штрафной на четвёртой минуте после курьёзной ошибки голкипера «Крыльев» Сергея Песьякова. Вратарь не смог жёстко поставить руки при отражении, в результате чего мяч сквозь них залетел в ворота.