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Футболист ЦСКА Дивеев: рады, что Зделар ушел в «Зенит»

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал переход экс-хавбека красно-синих Саши Зделара в «Зенит».

Источник: Чемпионат.com

«Что касается ухода Зделара в “Зенит”, то у нас много футболистов, которые могут заменить друг друга. У нас большая конкуренция и много игроков на каждую позицию. Саше пожелали удачи и самое главное — без травм. Уже скоро увидимся. Как я слышал, со Зделаром не продлевали контракт, но точно не знаю. Мы рады, что он ушёл», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги (РПЛ) 29-летний Зделар провёл 15 матчей за армейцев, в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России.

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