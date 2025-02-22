Футболист ЦСКА Дивеев: рады, что Зделар ушел в «Зенит»

«Что касается ухода Зделара в “Зенит”, то у нас много футболистов, которые могут заменить друг друга. У нас большая конкуренция и много игроков на каждую позицию. Саше пожелали удачи и самое главное — без травм. Уже скоро увидимся. Как я слышал, со Зделаром не продлевали контракт, но точно не знаю. Мы рады, что он ушёл», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.