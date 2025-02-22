«Нижний Новгород» обыграл «Химки» в контрольном матче

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Футболисты «Нижнего Новгорода» переиграли подмосковные «Химки» в заключительном для обеих команд контрольном матче на зимних сборах.
Встреча прошла в субботу в турецком Белеке и завершилась со счетом 3:1 в пользу нижегородцев. Команды провели игру в формате 90 минут основного и 30 минут дополнительного времени. У победителей отличились Тьяго Весино, Виктор Александров и Владислав Карапузов. У химчан мяч забил Даниэль Фернандес.
«Нижний Новгород» возобновит сезон 1 марта домашним матчем против тольяттинского «Акрона», «Химки» 2 марта сыграют на своем поле с воронежским «Факелом».