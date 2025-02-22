«Нижний Новгород» обыграл «Химки» в контрольном матче

Встреча прошла в субботу в турецком Белеке и завершилась со счетом 3:1 в пользу нижегородцев. Команды провели игру в формате 90 минут основного и 30 минут дополнительного времени. У победителей отличились Тьяго Весино, Виктор Александров и Владислав Карапузов. У химчан мяч забил Даниэль Фернандес.