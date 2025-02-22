Александр Хаджи: линия обороны — самое слабое звено «Спартака»

«Мне кажется, “Спартак” делает всё правильно в плане трансферной политики. На фоне того, что сейчас происходит в “Зените”, и с учётом того, что не усилился “Краснодар”, у “Спартака” есть шанс стать чемпионом. Поэтому клуб поступил правильно, что укрепился.