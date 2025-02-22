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Александр Хаджи: линия обороны — самое слабое звено «Спартака»

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи предположил, какое звено у московской команды является самым слабым.

Источник: Чемпионат.com

«Мне кажется, “Спартак” делает всё правильно в плане трансферной политики. На фоне того, что сейчас происходит в “Зените”, и с учётом того, что не усилился “Краснодар”, у “Спартака” есть шанс стать чемпионом. Поэтому клуб поступил правильно, что укрепился.

Это всё оправдается. Но меня волнует наша защитная линия, так как там нет приобретений. Оборона — самое слабое звено «Спартака», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

24 февраля красно-белые сыграют товарищеский матч с «Насафом» (Узбекистан).

После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с «Оренбургом». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.

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