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Хаджи: что такого в продаже Мелёшина? Если заиграет, «Спартак» выкупит его обратно

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи высказался о переходе форварда красно-белых Павла Мелёшина в «Сочи» на постоянной основе.

Источник: Чемпионат.com

«Что такого в продаже Мелёшина в “Сочи”? Он уже три года сидит в “Спартаке”. Ему надо играть. Если заиграет, его выкупят обратно. “Спартак” сделал всё правильно. То же самое касается и Зорина, которого отдали в “Ахмат” в аренду. Нет никакого смысла их выпускать на 10−15 минут, потому что они чувствуют себя неуверенно психологически. Тренируются и готовятся все вместе, а играют только 10 минут, а иногда вообще не выпускают. Футболист чувствует себя в порядке только тогда, когда играет в основном составе», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Перед стартом текущего сезона «Спартак» отдал в аренду в «Сочи» нападающего Павла Мелёшина. В зимнее трансферное окно «горожане» выкупили права на футболиста. У красно-белых сохраняется опция обратного выкупа воспитанника.

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