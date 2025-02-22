Хаджи: что такого в продаже Мелёшина? Если заиграет, «Спартак» выкупит его обратно

«Что такого в продаже Мелёшина в “Сочи”? Он уже три года сидит в “Спартаке”. Ему надо играть. Если заиграет, его выкупят обратно. “Спартак” сделал всё правильно. То же самое касается и Зорина, которого отдали в “Ахмат” в аренду. Нет никакого смысла их выпускать на 10−15 минут, потому что они чувствуют себя неуверенно психологически. Тренируются и готовятся все вместе, а играют только 10 минут, а иногда вообще не выпускают. Футболист чувствует себя в порядке только тогда, когда играет в основном составе», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.