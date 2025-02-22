Точилин рассказал, какую позицию стоило усилить «Динамо» зимой

«Мне кажется, “Динамо” надо было приобрести ещё одного центрального нападающего. Ставка на Тюкавина — хорошо, но это один игрок. В глубине состава на этой позиции проблема. Дай бог, чтобы Костя вторую часть провёл ярко, забивал. Тогда можно будет сказать, что трансферная политика была правильной», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.