Точилин рассказал, какую позицию стоило усилить «Динамо» зимой

«Мне кажется, “Динамо” надо было приобрести ещё одного центрального нападающего. Ставка на Тюкавина — хорошо, но это один игрок. В глубине состава на этой позиции проблема. Дай бог, чтобы Костя вторую часть провёл ярко, забивал. Тогда можно будет сказать, что трансферная политика была правильной», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги бело-голубые набрали 35 очков и на текущий момент занимают четвёртое место, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на четыре очка.