AS: Кастаньо уговаривает «Краснодар» отпустить его в «Ривер Плейт»

Кевин Кастаньо перебрался в «Краснодар» из мексиканского «Крус Асуль» в январе прошлого года. «Быки» заплатили за трансфер € 7,3 млн. В текущем сезоне на счету колумбийца 1+4 по системе «гол+пас» в 21 матче во всех турнирах.