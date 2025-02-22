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Точилин: не в характере Галицкого платить деньги за посредственного игрока

Экс-футболист «Динамо» Александр Точилин высказался об отсутствии входящих трансферов «Краснодара» в зимнее трансферное окно.

Источник: Чемпионат.com

«Не удивляет, что “Краснодар” не усилился. У них есть обойма, состав, на который делается ставка. В это трансферное окно не смогли найти игроков для усиления. Не в характере Галицкого брать игроков просто так и платить за посредственного футболиста деньги. Считают, что их обойма может справиться со второй частью чемпионата, как с первой», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам первой части Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице с 39 очками. Столько же — у «Зенита», который уступает «горожанам» по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак», у которого 37 очков.

В зимнее трансферное окно «Краснодар» не осуществил ни одного входящего трансфера. Покинули команду два футболиста. Форвард Александр Кокшаров отправился в аренду в «Пари НН», а защитник Георгий Арутюнян перешёл в «Академию Пушкаша».

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