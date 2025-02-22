Точилин: не в характере Галицкого платить деньги за посредственного игрока

«Не удивляет, что “Краснодар” не усилился. У них есть обойма, состав, на который делается ставка. В это трансферное окно не смогли найти игроков для усиления. Не в характере Галицкого брать игроков просто так и платить за посредственного футболиста деньги. Считают, что их обойма может справиться со второй частью чемпионата, как с первой», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.