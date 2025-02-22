«Ахмат» победил узбекскую «Согдиану» на сборах в Турции

Игра прошла в закрытом режиме и закончилась победой чеченцев со счетом 2:0. Авторы голов, забитых на 35-й и 78-й минутах, неизвестны.
Следующий контрольный матч «Ахмат» проведет против калининградской «Балтики» завтра, 23 февраля.
Грозненский «Ахмат» обыграл узбекскую «Согдиану» в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в Белеке (Турция).
Игра прошла в закрытом режиме и закончилась победой чеченцев со счетом 2:0. Авторы голов, забитых на 35-й и 78-й минутах, неизвестны.
Следующий контрольный матч «Ахмат» проведет против калининградской «Балтики» завтра, 23 февраля.