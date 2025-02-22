«Крылья Советов» не смогли одолеть «Челябинск» в товарищеском матче

Отрыв «Крыльев Советов» от зоны стыковых матчей — два очка. Весенняя часть сезона начнётся для самарцев в субботу, 1 марта. «Крылья Советов» сыграют на выезде с «Краснодаром» в рамках 19-го тура РПЛ.