Сенников: если бы «Локомотив» хотел занять первое место, усилил бы состав

Красно-зелёные не приобрели ни одного нового футболиста.
«У “Краснодара” сбалансированный состав, нет травмированных игроков. Всё очевидно — в игровом плане проблем нет. Такая же ситуация и у “Локомотива”. Если бы хотели занять первое место, тогда бы усилили состав — взяли бы нападающего и защитника. В “Локомотиве” посчитали, что бессмысленно тратить деньги, а третье-четвёртое место они смогут занять», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 московский «Локомотив» располагается на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 35 очков.