Первый тренер Соболева: Александр справился с критикой. Сейчас все успокоилось

«Соболев справился с критикой. Это видно и по игре, и по последнему интервью. Он был не в форме. Сейчас все успокоилось, он прошел сборы вместе с командой. Пытался зацепить “Спартак” после победы в Зимнем кубке? На это внимания я не обращаю», — сказал Горбунов «СЭ».