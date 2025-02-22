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Первый тренер Соболева: Александр справился с критикой. Сейчас все успокоилось

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева в комментарии для «СЭ» заявил, что игрок справился с критикой после перехода из «Спартака» в клуб из Санкт-Петербурга.

Источник: ФК "Зенит"

«Соболев справился с критикой. Это видно и по игре, и по последнему интервью. Он был не в форме. Сейчас все успокоилось, он прошел сборы вместе с командой. Пытался зацепить “Спартак” после победы в Зимнем кубке? На это внимания я не обращаю», — сказал Горбунов «СЭ».

Александр Соболев перешел в «Зенит» летом 2024 года из московского «Спартака». По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 10 миллионов евро.

В 11 матчах сезона РПЛ 27-летний форвард не сумел совершить ни одного результативного действия. В FONBET Кубке России на счету Соболева два гола и одна передача.

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