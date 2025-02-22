Мостовой: В одно время Галицкий кричал: «Все свои воспитанники!». Сейчас смотришь, один русский играет — вратарь

«Уже давно говорю на эту тему. Берешь 4 первые команды из турнирной таблицы: в одной — 15 иностранцев, во второй — 13, в третьей — 14, а в четвертой — 12. А клубы кричат: “Надо своим доверять и воспитывать их”. Тогда не говорите про это. Это как в одно время про это Галицкий кричал: “Все свои воспитанники!”. Сейчас смотришь, один русский играет — вратарь.
Я не против этого, просто зачем кричать? Я всегда говорю, что паспорт не играет в футбол. Если футболист сильнее, то он будет выходить на поле, и какая разница, какой он национальности? Но зачем тогда кричать про то, что воспитаем своих, надо доверять?! Смотришь — первые 4 команды наверху идут, потому что у них столько иностранцев«, — сказал Мостовой “СЭ”.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 18 матчах. Красно-белые одержали 11 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения. В первом матче после зимней паузы команда Деяна Станковича сыграет дома с «Оренбургом».