Мостовой: В одно время Галицкий кричал: «Все свои воспитанники!». Сейчас смотришь, один русский играет — вратарь

Я не против этого, просто зачем кричать? Я всегда говорю, что паспорт не играет в футбол. Если футболист сильнее, то он будет выходить на поле, и какая разница, какой он национальности? Но зачем тогда кричать про то, что воспитаем своих, надо доверять?! Смотришь — первые 4 команды наверху идут, потому что у них столько иностранцев«, — сказал Мостовой “СЭ”.