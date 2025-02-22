Источник: «Зенит» обыграл «Локомотив» в закрытом матче благодаря автоголу

Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.
Единственный гол в игре в свои ворота забил мексиканский центральный защитник железнодорожников Сесар Монтес на 90-й минуте.
По информации источника, стартовые составы команд были следующими:
«Зенит»: Латышонок, Мантуан, Нино, Эракович, Дркушич, Сантос, Барриос, Глушенков, Мостовой, Соболев, Гонду.
«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Фассон, Монтес, Ненахов, Баринов, Годяев, Батраков, Пиняев, Самошников, Сулейманов.
По итогам первой части Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 39 очками в 18 матчах. «Локомотив» имеет в своём активе 35 набранных очков и находится на пятой строчке.