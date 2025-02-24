«Краснодар» — фаворит в борьбе за золото РПЛ. Все дело в календаре

Из 13 матчей семь дома и шесть на выезде. Важный бонус: две гостевые встречи пройдут в южном регионе — соседнем Ростове и относительно недалёкой Махачкале. Туда, возможно, даже удастся долететь на самолёте. Как «быки» уже один раз делали, отправляясь в Грозный. Другой позитивный момент — только три матча с командами из лидирующей группы. Да, с «Зенитом» и ЦСКА в гостях, а вот финальный тур с «Динамо» — дома. Что-то это напоминает, не так ли? При этом первый матч с топ-соперником — только в апреле. То есть до этого будет пять матчей РПЛ, где краснодарцы — фавориты: отличный шанс вкатиться в сезон и поймать уверенность.