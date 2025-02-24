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Футболист Агкацев надеется, что «Краснодар» сделал выводы из прошлого сезона РПЛ

В прошлом сезоне «Краснодар» лидировал перед зимней паузой, но по итогам чемпионата стал вторым.

Источник: РФС

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Футболисты «Краснодара» рассчитывают на победу в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) в текущем сезоне. Об этом ТАСС рассказал вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев.

После первой части сезона «Краснодар» с 39 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Вторым идет петербургский «Зенит» с таким же количеством очков, но команда уступает по личной встрече.

«Задачей является сохранение первого места в таблице. Посмотрим, сделала ли команда выводы из прошлого сезона, надеюсь, что да. Мы будем исходить из своей игры, выходить на каждый матч с целью победить. Надеемся на чемпионство», — сказал Агкацев.

В прошлом сезоне «Краснодар» также лидировал перед зимней паузой, но по итогам чемпионата стал вторым.

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