Футболист Агкацев надеется, что «Краснодар» сделал выводы из прошлого сезона РПЛ

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Футболисты «Краснодара» рассчитывают на победу в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) в текущем сезоне. Об этом ТАСС рассказал вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев.
После первой части сезона «Краснодар» с 39 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Вторым идет петербургский «Зенит» с таким же количеством очков, но команда уступает по личной встрече.
«Задачей является сохранение первого места в таблице. Посмотрим, сделала ли команда выводы из прошлого сезона, надеюсь, что да. Мы будем исходить из своей игры, выходить на каждый матч с целью победить. Надеемся на чемпионство», — сказал Агкацев.
В прошлом сезоне «Краснодар» также лидировал перед зимней паузой, но по итогам чемпионата стал вторым.