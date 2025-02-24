Футболист Агкацев надеется, что «Краснодар» сделал выводы из прошлого сезона РПЛ

«Задачей является сохранение первого места в таблице. Посмотрим, сделала ли команда выводы из прошлого сезона, надеюсь, что да. Мы будем исходить из своей игры, выходить на каждый матч с целью победить. Надеемся на чемпионство», — сказал Агкацев.