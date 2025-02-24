Главный вопрос Станковича в «Спартаке» на весну. Как совместить на поле Угальде и Гарсию?

Ни для кого не секрет, что Угальде комфортнее чувствует себя в роли единственного нападающего. Когда Станкович сдвигал костариканца налево либо Манфред действовал вторым форвардом в паре с более силовым игроком атаки, его КПД заметно снижался — с забиванием мячей не клеилось. Поэтому есть ощущение, что, по крайней мере, на первых порах сербский тренер не будет трогать Угальде и оставит его в роли примы атаки красно-белых. Дальше всё зависит, конечно же, от игры самого автора 15 голов в 18 турах РПЛ. Если карета превратится в тыкву, которой Манфред казался в первые полгода после перехода в «Спартак», то выезжать придётся на Гарсии.