Луис Энрике: «Хочу научиться говорить по-русски»

— Да, Нино во «Флуминенсе» был моим другом, он много со мной общался. Когда он узнал, что я перехожу в «Зенит», прислал мне сообщение. В нем он рассказал о том, что я буду счастлив в «Зените», что меня здесь ждут. Он подчеркнул, что мы вместе многого добьемся. Рассказал о прекрасных игроках команды, чудесном городе, культуре и людях, клубной инфраструктуре, стадионе — уникальном сооружении. Поэтому я и принял решение приехать сюда.