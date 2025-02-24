«Спартак» обыграл «Насаф» в последнем товарищеском матче перед возобновлением РПЛ

Счёт в матче был открыт на 17-й минуте, отличился нападающий «Спартака» Тео Бонгонда. На 26-й минуте Эсекьель Барко удвоил преимущество хозяев. На 48-й минуте Маркиньос довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте Хусаин Норчаев отыграл один мяч.