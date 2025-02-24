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«Спартак» обыграл «Насаф» в последнем товарищеском матче перед возобновлением РПЛ

Сегодня, 24 февраля, московский «Спартак» провёл свой очередной товарищеский матч на зимних учебно-тренировочных сборах.

Источник: ФК "Спартак" Москва

Соперником красно-белых стал «Насаф» из Узбекистана. Команды играли на тренировочном поле отеля Макс Роял в Белеке (Турция). «Спартак» одержал победу со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт на 17-й минуте, отличился нападающий «Спартака» Тео Бонгонда. На 26-й минуте Эсекьель Барко удвоил преимущество хозяев. На 48-й минуте Маркиньос довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте Хусаин Норчаев отыграл один мяч.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича набрали 37 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.

В матче 19-го тура красно-белые сыграют с «Оренбургом».

Спартак
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