Уверенная победа «Спартака» перед рестартом РПЛ. Барко и Бонгонда исполнили шедевры со штрафных!

«Спартак» победил узбекский «Насаф» 3:1 в последнем товарищеском матче перед рестартом РПЛ. Голами отметились Бонгонда, Барко и Маркиньос, в составе «Насафа» — Норчаев.
Два штрафных — с одной точки!
В последнем матче зимних сборов «Спартаку» противостоял прошлогодний чемпион Узбекистана — «Насаф». Так как уже 2 марта красно-белым предстоит играть с «Оренбургом» в РПЛ, Деян Станкович закончил с экспериментами и выпустил на поле максимально основной состав. Новички Солари и Гарсия оказались в запасе.
С первых же минут стала очевидна разница в классе — спартаковцы превосходили соперника по всем параметрам. На старте москвичи буквально не покидали половину поля «Насафа» — давление ожидаемо привело к голу. На 16-й минуте Барко заработал штрафной, а Тео Бонгонда его реализовал — классно попал в правый угол.
Гол вингера уже стал украшением матча, но через восемь минут Барко подарил еще один хайлайт. Эсекьель снова заработал штрафной в той же точке — и сам же отличился! Только отправил мяч в левый угол — для разнообразия.
До конца тайма счет остался 2:0 в пользу «Спартака» — красно-белые постоянно атаковали, но не забывали экономить силы. Два раза не повезло Угальде — Манфред не использовал хорошие моменты. «Насаф» в свою очередь ничего не предложил, кроме редких неопасных выпадов и по-настоящему воротам Максименко в первом тайме не угрожал.
На старте второй половины встречи «Спартак» увеличил преимущество — отличился Маркиньос. Бразилец получил пас от Мартинса перед штрафной и аккуратно катнул мимо голкипера.
После часа встречи «Спартак», вероятно, подустал давить — футболисты «Насафа» все чаще стали опасно «огрызаться». При этом красивые моменты у красно-белых возникали — так, на 70-й минуте Денисов чуть не перебросил голкипера соперника метров с 30. Мяч пролетел чуть левее «девятки».
На 73-й минуте Станкович выпустил Пруцева, Литвинова, Медину, а также Солари и Гарсию. Но отметиться чем-то они не успели. А вот «Насаф» напоследок удивил. На 81-й минуте узбекские футболисты разыграли отличную контратаку от своих ворот, после чего Норчаев сделал то, что не получилось у Денисова, — перебросил вратаря «парашютом» с 30 метров. Максименко даже не дернулся — просто проводил мяч взглядом.
За оставшиеся 10 минут «Спартак» усилиями новичков устроил еще пару атак, но безуспешно. Последний матч на сборах для красно-белых получился ярким — 3:1, хотя и смазанным из-за пропущенного «парашюта».
Автор: Артем Белинин