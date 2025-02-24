Уверенная победа «Спартака» перед рестартом РПЛ. Барко и Бонгонда исполнили шедевры со штрафных!

На 73-й минуте Станкович выпустил Пруцева, Литвинова, Медину, а также Солари и Гарсию. Но отметиться чем-то они не успели. А вот «Насаф» напоследок удивил. На 81-й минуте узбекские футболисты разыграли отличную контратаку от своих ворот, после чего Норчаев сделал то, что не получилось у Денисова, — перебросил вратаря «парашютом» с 30 метров. Максименко даже не дернулся — просто проводил мяч взглядом.