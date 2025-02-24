Венгрия спасла «Ростов» и ЦСКА от европейских санкций. Ранее страна уже помогала российскому спорту

Венгрия ослабила очередной пакет
В понедельник, 24 февраля, Евросоюз объявил о введении против России 16-го пакета санкций. Всего в него попали 48 человек и 35 организаций. Кроме традиционных целей санкций — банков, СМИ и других организаций — под ограничения попали гроссмейстер Сергей Карякин и легкоатлет Никита Нагорный. Кроме того, в список вошла экс-супруга Андрея Аршавина Юлия Барановская.
За несколько дней до введения пакета стало известно, что Венгрия добилась исключения из него 27 физических лиц и организаций, в том числе патриарха Кирилла, Олимпийского комитета России и двух неназванных футбольных клубов.
Теперь издание Vsquare раскрыло: Венгрия спасла от санкций «Ростов» и ЦСКА. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто выпустил видеообращение, в котором назвал ограничения против футбольных клубов неразумными.
«Если бы в отдаленных уголках мира узнали, что Евросоюз вводит санкции в отношении российских футбольных команд из-за украинского конфликта, то это стало бы насмешкой над всей системой ЕС», — сказал Сийярто.
Не первый раз
Венгрия последовательно выступает против введения многих антироссийских санкций. В том числе не первый раз спасает отечественный спорт от европейских рестрикций.
В середине декабря Евросоюз ввел в отношении России 15-й пакет санкций — из него Венгрия также исключила ОКР и два неназванных российских клуба. По данным Telegram-канала «Мутко против», речь шла о «Зените» и «Динамо».
По информации «СЭ», под санкции могли попасть ЦСКА и «Ахмат». Напомним, в отношении обоих клубов действуют ограничения США: армейцы подверглись им в феврале 2022-го, грозненцы — в декабре 2020 года.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев несколько дней назад выразил благодарность венгерской стороне. «Благодарим венгерских коллег за поддержку фундаментальных ценностей спорта. Будапешт последовательно отстаивает принципы олимпийского движения. Будапешт последователен в своих планах и выдерживает эту линию. Мы приветствуем такой подход и будем отвечать взаимностью», — цитирует Дегтярева matchtv.ru.
Автор: Артем Белинин