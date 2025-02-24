Венгрия спасла «Ростов» и ЦСКА от европейских санкций. Ранее страна уже помогала российскому спорту

В понедельник, 24 февраля, Евросоюз объявил о введении против России 16-го пакета санкций. Всего в него попали 48 человек и 35 организаций. Кроме традиционных целей санкций — банков, СМИ и других организаций — под ограничения попали гроссмейстер Сергей Карякин и легкоатлет Никита Нагорный. Кроме того, в список вошла экс-супруга Андрея Аршавина Юлия Барановская.