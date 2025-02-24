Новичок «Зенита» Мимович рассказал, почему покинул «Фенербахче» спустя всего 12 дней

«Говорят, что во мне проявляет заинтересованность “Фенербахче”. Конечно, решаю ехать именно туда. Тем более что эту команду возглавляет Жозе Моуриньо. Кроме того, там достаточно много сербских игроков. То есть сразу определился — еду в Стамбул. И уже буквально через два дня оказываюсь там, подписываю контракт.



Подумал: ну наконец-то все устаканилось, я игрок “Фенербахче”, фокусируюсь на футболе. Но тут возникла новая проблема. Насколько я понял, турецкий клуб должен был кого-то продать, однако этого не произошло — сделка сорвалась буквально в последний момент перед закрытием трансферного окна.



В турецком чемпионате можно заявлять 14 легионеров, а я таким образом оказался 15-м лишним. Поэтому мне сказали: надо будет идти в аренду», — поделился Мимович в интервью «Матч ТВ».