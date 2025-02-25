«Зенит»: в юбилейный год — с уязвимым центром поля. Как Семак перестроит команду после смазанного трансферного окна

Еще один кандидат на роль центрфорварда — Лусиано, которому из-за прихода Луиса Энрике больше нет места на правом фланге. В предыдущих клубах аргентинец отлично справлялся с этой ролью, а в «Зените» уже доказал свои бомбардирские качества: он второй снайпер команды в этом сезоне, хотя дебютировал за нее лишь в последний день лета. На сборах Семак наигрывает Лусиано Гонду именно впереди, а Кассьерра несколько раз выходил на позиции левого вингера. Вероятно, в матче с ЦСКА на острие выйдет как раз аргентинец.