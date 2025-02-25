«Зенит»: в юбилейный год — с уязвимым центром поля. Как Семак перестроит команду после смазанного трансферного окна

«Зенит» смазал финиш трансферной кампании. Попытки найти замену Клаудиньо провалились: сага с Родриго Саласаром лишь отняла время и ресурсы, а Матеус Перейра, уже прошедший медосмотр, в последний момент отказался от перехода.
Зато чемпионы России приобрели у ЦСКА опорного полузащитника Сашу Зделара, с которым армейцы и так собирались расставаться летом. В то же время Ду Кейрос отправился в аренду на родину, но его отсутствие не станет большой потерей — бразилец и так не играл за «Зенит» осенью.
А вот потеря Клаудиньо теперь выглядит существенной, хотя в январе его продавали с облегчением — хавбек явно сбавил обороты в последнее время и всем видом показывал, что намерен уйти. Что теперь делать Сергею Семаку? И как «Зенит» перестроится, учитывая изменения в составе?
Проблемный центр поля
Парадоксально, но не все болельщики видят проблему в срыве покупки футболиста на позицию «восьмерки» или «десятки». Дело в том, что «Зенит» наигрывает на сборах новую схему, которая весной будет базовой — 4−2−3−1. В ней место центрального атакующего хавбека закреплено за Глушенковым, а одна из позиций в основании треугольника в середине поля — за Барриосом.
Причем Семак планировал перестроение в конце прошлого года и начал его, когда Клаудиньо еще находился в команде. Выходит, если бы они с Венделом вдвоем остались в Петербурге, кому-то весной пришлось бы потесниться. И покупка Саласара, Перейры или другого сильного хавбека породила бы проблему конкуренции на позиции «восьмерки». Именно поэтому часть болельщиков не видит острой необходимости в покупке конкурента Венделу. Однако это заблуждение.
На бумаге основа «Зенита» выглядит боеспособной, но что с резервом? За Барриосом теперь стоят Зделар, который оказался не нужен шестой команде лиги, и травмированный Васильев. У Вендела за спиной — Ахметов, уже год не вылезающий из запаса, а также 35-летний Ерохин. Для команды уровня «Зенита» это серьезный риск. Уже 1 марта в матче с ЦСКА будут проблемы — Вендел пропустит игру из-за дисквалификации. А с возобновлением FONBET Кубка России ротация станет неизбежной.
Не стоит забывать и о Глушенкове, который в первой половине сезона дважды выпадал на долгий срок из-за травм. У него на позиции «десятки» просто нет конкурента.
Новая позиция Глушенкова
Хотя сама идея перехода на схему 4−2−3−1 здравая. Семак преследует две основные цели. Во-первых, тренер хочет отвязать Глушенкова от правого фланга, предоставив ему больше свободы в роли «десятки». Во-вторых, это решение позволяет освободить место для дорогостоящего новичка Луиса Энрике. Позиции обоих игроков в новой схеме не вызывают сомнений.
На левом фланге конкуренция развернется между Педро и Мостовым. Бразилец фантастически сыграл на победном чемпионате Южной Америки (U-20), отметившись восемью (2+6) результативными действиями в девяти матчах. В субботу он вернулся в расположение «Зенита» в отличной форме, но из-за отсутствия предсезонной подготовки Семак может поначалу отдать предпочтение Мостовому, который тоже неплохо выглядел на сборах. Кроме того, лимит на легионеров продолжает оставаться проблемой для клуба, несмотря на наличие российского гражданства у Дугласа Сантоса.
С центром нападения ситуация менее определенная. Кассьерра, основной форвард последних двух с пловиной лет, снизил эффективность: в 15 последних матчах РПЛ колумбиец забил лишь три гола. На сборах он выглядит слабее Соболева.
Еще один кандидат на роль центрфорварда — Лусиано, которому из-за прихода Луиса Энрике больше нет места на правом фланге. В предыдущих клубах аргентинец отлично справлялся с этой ролью, а в «Зените» уже доказал свои бомбардирские качества: он второй снайпер команды в этом сезоне, хотя дебютировал за нее лишь в последний день лета. На сборах Семак наигрывает Лусиано Гонду именно впереди, а Кассьерра несколько раз выходил на позиции левого вингера. Вероятно, в матче с ЦСКА на острие выйдет как раз аргентинец.
Проседающий правый фланг
С защитой тоже не все гладко. В центре обороны образовался избыток игроков. После аренды в «Црвену Звезду» вернулся Дркушич, а Родригао все еще остается в команде. Кроме того, есть молодой Лобов, который тренируется с основой в Абу-Даби, а также Чистяков и Алип. Но основная пара защитников определена — Нино и Эракович.
На левом фланге обороны все стабильно: Дуглас Сантос больше не считается легионером, а его надежно прикрывает Горшков. А вот правый фланг вызывает тревогу. Волков вернется в строй не раньше апреля, а Караваев — только в следующем сезоне.
Да, «Зенит» арендовал у «Фенербахче» 20-летнего сербского защитника Огнена Мимовича, но этот вариант не кажется оптимальным. Сформировавшиеся игроки вроде Уэсли стоили дорого, поэтому петербуржцы обратились к кандидатуре малоизвестного серба, который только что перешел из одного дружеского клуба («Црвены Звезды») в другой («Фенербахче»). Другими словами, за этой сделкой явно стоит не многомесячный поиск с глубоким анализом, а банальные связи и случай. В февральском цейтноте «Зениту» приоритетнее было бросить силы на поиски центрального полузащитника, поэтому здесь поступили так.
При этом основным кандидатом на эту позицию все еще остается Густаво Мантуан — дисциплинированный и самоотверженный игрок, но не защитник. Мимович — неплохая альтернатива, но сырая.
Хотя бы с вратарской позицией все ясно: есть сильный основной голкипер Латышонок, надежный второй номер Адамов и ветеран Кержаков. Эту стабильность и гармонию «Зениту» хорошо бы перенести на другие позиции, но, как видите, с полевыми линиями у сине-бело-голубых не все в порядке.
Спортивный блок не смог выполнить поставленные перед ним задачи, поэтому теперь проблемы придется решать тренерскому штабу. Если «Зениту» повезет и травмы с дисквалификациями обойдут его стороной, то будет проще. А если нет?
Автор: Гоша Чернов