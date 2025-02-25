«Краснодар» по-прежнему в чемпионской гонке. Даже без трансферов

«Краснодар» этого не получил и столкнулся с непониманием от своих же. Достаточно почитать чаты болельщиков, там преобладает один нарратив: клуб сработал так, что хуже не придумаешь. Понятно, что футбол важно обсуждать в моменте. Но порой стоит посмотреть на ситуацию с другой стороны. В своё время её красочно обозначал Юрий Сёмин. В то время его выдавили из «Локомотива», и пошёл ряд интервью. Селекционеры клуба утверждали, что предлагали тренеру чуть ли не 60 кандидатур на разные позиции, однако тот от всех отказался. Сам Сёмин объяснял это, бросая такой посыл: зачем мне нужен игрок, которого я считаю слабее нынешних? Как он поможет мне в борьбе за трофеи?