Губерниев объяснил высокую популярность футбола в России

Также собеседник агентства поделился мнением об уровне популярности биатлона. «В отличие от фигурного катания, например, которое находится наверху рейтинга, телевизионные исследования говорят о том, что у биатлона универсальная аудитория значительно опережает целевую. По универсальной аудитории биатлон собирает рейтинг больше, чем по мужской. И это прекрасно, потому что смотрят женщины и смотрят дети. В отличие от фигурного катания, где, согласимся, мужская аудитория небольшая, а наоборот все держится на наших прекрасных дамах. Биатлон как раз и объединяет страну. Может быть, страну громко сказано, потому что в условиях отстранения интерес не такой, как раньше, когда мы выступали на Кубках мира, тем не менее, анализируя мой опыт и наши ТВ-рейтинги, могу сказать, что в целом биатлон выглядит очень сильно», — продолжил он.