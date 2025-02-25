Губерниев объяснил высокую популярность футбола в России

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Комментатор Дмитрий Губерниев заявил РИА Новости, что высокая популярность футбола в стране обусловлена в том числе хорошей работой Российского футбольного союза (РФС).
Ранее РФС на официальном сайте опубликовал исследование, согласно которому футбол занимает первое место среди видов спорта по популярности в стране (40%). Фигурное катание делит второе место с хоккеем (по 27%). Также в топ-10 вошли фитнес/бег (23%), плавание (18%), бокс и танцы (по 17%), биатлон и гимнастика (по 14%), лыжи (11%).
«Если бы футбол не был на первом месте, то зачем нам тогда РФС, скажу громко. РФС справляется со своей задачей в условиях отстранения — популяризировать футбол и делать максимум для того, чтобы сохранить институт сборных и интерес, который безусловно упал. Поэтому я с уважением отношусь к тому, что делает команда Александра Валерьевича Дюкова (президента РФС — ред.), они молодцы. То же самое могу сказать в адрес РПЛ», — сказал Губерниев.
«Что касается хоккея и фигурного катания, интерес большой, это прекрасно. Но мы не будем забывать о том, что локомотивами здесь как раз выступают игровые виды спорта. Если бы футбол и хоккей были, скажем, в нижней части рейтинга, это было бы просто сродни катастрофе. Но, слава богу, так и должно быть», — добавил он.
Также собеседник агентства поделился мнением об уровне популярности биатлона. «В отличие от фигурного катания, например, которое находится наверху рейтинга, телевизионные исследования говорят о том, что у биатлона универсальная аудитория значительно опережает целевую. По универсальной аудитории биатлон собирает рейтинг больше, чем по мужской. И это прекрасно, потому что смотрят женщины и смотрят дети. В отличие от фигурного катания, где, согласимся, мужская аудитория небольшая, а наоборот все держится на наших прекрасных дамах. Биатлон как раз и объединяет страну. Может быть, страну громко сказано, потому что в условиях отстранения интерес не такой, как раньше, когда мы выступали на Кубках мира, тем не менее, анализируя мой опыт и наши ТВ-рейтинги, могу сказать, что в целом биатлон выглядит очень сильно», — продолжил он.
«Кстати, вместе с лыжами, потому что лыжи без биатлона смотрят не очень здорово. А вот когда биатлон рядом с лыжами, то смотрят и биатлон, и лыжи. Особенно, когда комментирую я», — резюмировал Губерниев.