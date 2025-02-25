В футбольном клубе «Динамо» заявили, что выполнили все задачи в зимнее трансферное окно

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» выполнил все поставленные задачи в зимнее трансферное окно. Об этом журналистам заявил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.
В минувшее трансферное окно состав «Динамо» пополнили парагвайский защитник Хуан Касерес и полузащитник Данил Глебов.
«У нас были задачи на это трансферное окно, и мы их решили, оценка нашей трансферной кампании — “4 с плюсом” в связи с поздним оформлением одного из трансферов, — сказал Пивоваров. — Мы считаем, что состав у нас хороший, как минимум в тройку он должен войти. Почему долго оформлялся трансфер Глебова? Были разные позиции у клубов — и долго приходилось сводить их, чтобы найти компромисс».
Также гендиректор «Динамо» подчеркнул, что в клубе не думают об увольнении главного тренера Марцела Лички. «Марцел Личка — главный тренер “Динамо”, и мы ему доверяем», — заключил Пивоваров.
«Динамо» после 18 туров набрало 35 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч в в рамках Мир — Российской премьер-лиги команда проведет 2 марта в гостях против «Ростова».