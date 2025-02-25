В футбольном клубе «Динамо» заявили, что выполнили все задачи в зимнее трансферное окно

«У нас были задачи на это трансферное окно, и мы их решили, оценка нашей трансферной кампании — “4 с плюсом” в связи с поздним оформлением одного из трансферов, — сказал Пивоваров. — Мы считаем, что состав у нас хороший, как минимум в тройку он должен войти. Почему долго оформлялся трансфер Глебова? Были разные позиции у клубов — и долго приходилось сводить их, чтобы найти компромисс».