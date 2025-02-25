МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Испанский тренер Джонатан Альба возглавил «Ростов», сообщается на сайте футбольного клуба.
Во вторник пост главного тренера покинул Валерий Карпин, решив сосредоточиться на работе в сборной России.
Альбе 43 года, он с 2018 года он занимал должность главного аналитика «Ростова». В 2021 году вошел в тренерский штаб Карпина в сборной России, а в 2022-м вернулся в «Ростов». Также работал в тренерском штабе сборной Румынии.
«Ростов» ушел на зимнюю паузу на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), 2 марта клуб в 19-м туре примет московское «Динамо».