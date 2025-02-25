Шок дня! Карпин покинул «Ростов», чтобы сосредоточиться на работе в сборной России

«Это непростое решение продиктовано необходимостью максимально сосредоточиться на работе в сборной России. Интересы отдельных клубов не могут быть превыше команды, представляющей нашу страну. Благодарю Правительство Ростовской области за понимание и поддержку при принятии этого тяжелого решения.



С Валерием Георгиевичем Карпиным и Алексеем Анатольевичем Рыскиным нас связывают теплые, дружеские отношения. С 2017 года, когда наш клуб оказался в крайне непростой ситуации, мы всегда поддерживали друг друга и старались сделать все возможное, чтобы “Ростов” продолжал радовать болельщиков своими победами. Я уверен, наши отношения и уровень поддержки останутся такими же и в будущем», — сказал он.