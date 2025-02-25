Шок дня! Карпин покинул «Ростов», чтобы сосредоточиться на работе в сборной России

Возможно, главная новость всей зимы в РПЛ: «Ростов» официально объявил об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера. И самое удивительное, что это произошло прямо перед возобновлением второй части сезона.
Обращение президента клуба
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц пожелал Валерию Георгиевичу удачи и выразил надежду увидеть успехи сборной России под его руководством в официальных матчах как можно скорее.
«Это непростое решение продиктовано необходимостью максимально сосредоточиться на работе в сборной России. Интересы отдельных клубов не могут быть превыше команды, представляющей нашу страну. Благодарю Правительство Ростовской области за понимание и поддержку при принятии этого тяжелого решения.
С Валерием Георгиевичем Карпиным и Алексеем Анатольевичем Рыскиным нас связывают теплые, дружеские отношения. С 2017 года, когда наш клуб оказался в крайне непростой ситуации, мы всегда поддерживали друг друга и старались сделать все возможное, чтобы “Ростов” продолжал радовать болельщиков своими победами. Я уверен, наши отношения и уровень поддержки останутся такими же и в будущем», — сказал он.
Также Арутюнянц сообщил, что остальной тренерский штаб остается в «Ростове» и будет продолжать совмещать работу в клубе и сборной.
Заявление Карпина
Слова самого Валерия Георгиевича также были опубликованы пресс-службой клуба.
«Сегодня для меня непростой день — я покидаю пост главного тренера ФК “Ростов”. Это решение далось нам очень нелегко, ведь за время, проведенное здесь, и клуб, и сам город стали для меня по-настоящему родными! В настоящее время ситуация складывается таким образом, что мне необходимо полностью посвятить себя главной команде страны — сборной России», — сказал Карпин.
После его ухода «Ростов» возглавит 43-летний Джонатан Альба, работавший в тренерском штабе. А сам Карпин сосредоточится на сборной России.
Любопытно, что в 2023 году генсек РФС Митрофанов говорил, что Валерий Георгиевич уйдет из «Ростова», когда нашу национальную команду допустят до международных соревнований.
Неужели возвращение на мировую арену действительно близко?