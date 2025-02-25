Мостовой заявил, что Карпин «подставил» «Ростов»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает, что Валерий Карпин подставил «Ростов», покинув команду за несколько дней до возобновления чемпионата России после зимнего перерыва. Об этом он заявил «Матч ТВ».
Карпин 25 февраля покинул «Ростов», заявив, что хочет сосредоточиться на работе в сборной России. Новым главным тренером клуба назначили 43-летнего испанца Джонатана Альбу, который работал в штабе Карпина.
«Для чего [Карпин покинул “Ростов”]? Чтобы сосредоточиться на матчах против Таиланда, Монголии, Кореи (смеется)? Конечно, он подставил “Ростов”, и других вопросов быть не должно. Я не понимаю, зачем люди создают велосипед там, где уже давно все устроено, просто ужас», — сказал Мостовой.
«Ростов» ушел на зимний перерыв на седьмом месте в чемпионате России, набрав 26 очков. В 19-м туре команда 2 марта примет московское «Динамо».
Из-за санкций ФИФА и УЕФА сборная России с 2022 года проводит только товарищеские матчи. На этот год у команды пока запланированы матчи с Замбией (март), Нигерии (6 июня) и Белоруссии (10 июня).