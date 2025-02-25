Мостовой заявил, что Карпин «подставил» «Ростов»

«Для чего [Карпин покинул “Ростов”]? Чтобы сосредоточиться на матчах против Таиланда, Монголии, Кореи (смеется)? Конечно, он подставил “Ростов”, и других вопросов быть не должно. Я не понимаю, зачем люди создают велосипед там, где уже давно все устроено, просто ужас», — сказал Мостовой.