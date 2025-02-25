Созин: Карпин не мог просто сказать, что устал — поэтому озвучена версия про сборную

«Карпин не мог просто сказать, что он устал от переездов на автобусе и поэтому уходит. Народ этого бы не понял — сейчас многим живётся нелегко. Сказать о переменах в клубе в открытую — тоже не вариант. Поэтому была озвучена версия про сборную — команде нужен самостоятельный тренер. Тем более на фоне слухов о возможном возвращении страны к международным турнирам. Это правильный, красивый ход медиаслужбы — можно поставить зачёт, потому что со стороны слова про сборную звучат достойно.



При этом что-то мне подсказывает, что настоящая причина — не в сборной. И если в начале сезона мы увидим, что Карпин, например, возглавил “Динамо” — это станет понятно многим. Ну, а если у сборной действительно появится самостоятельный тренер надолго — буду этому рад», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.