Дарья Карпина: «Валера покидает “Ростов” с грузом в душе. Иногда приходится принимать болезненные решения»

Сегодня, 25 февраля, Карпин разорвал контракт с «Ростовом» по обоюдному согласию сторон, сосредоточившись на работе в национальной сборной России.
— Слухи о возможном уходе Карпина из «Ростова» хоть и были, но сама новость все равно шокировала. Как далось такое решение?
— Очень тяжело. Валера до сих пор очень переживает, как и мы все, хоть и совершаем это второй раз — первый был в 2021 году, когда муж возглавил сборную России. И город, и команда стали родными.
Каждая эпоха рано или поздно заканчивается. Сейчас закончилась эпоха Валеры в «Ростове». Он покидает команду с грузом в душе, но иногда приходится принимать взвешенные, но болезненные решения, — заявила Карпина в интервью корреспонденту Sport24 Андрею Бабичу.