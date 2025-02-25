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Дарья Карпина: «Валера покидает “Ростов” с грузом в душе. Иногда приходится принимать болезненные решения»

Дарья Карпина, жена российского тренера Валерия Карпина, прокомментировала уход своего супруга из футбольного клуба «Ростов».

Источник: Соцсети

Сегодня, 25 февраля, Карпин разорвал контракт с «Ростовом» по обоюдному согласию сторон, сосредоточившись на работе в национальной сборной России.

— Слухи о возможном уходе Карпина из «Ростова» хоть и были, но сама новость все равно шокировала. Как далось такое решение?

— Очень тяжело. Валера до сих пор очень переживает, как и мы все, хоть и совершаем это второй раз — первый был в 2021 году, когда муж возглавил сборную России. И город, и команда стали родными.

Каждая эпоха рано или поздно заканчивается. Сейчас закончилась эпоха Валеры в «Ростове». Он покидает команду с грузом в душе, но иногда приходится принимать взвешенные, но болезненные решения, — заявила Карпина в интервью корреспонденту Sport24 Андрею Бабичу.

Ростов