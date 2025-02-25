Семин предложил Карпина на пост главного тренера «Манчестер Сити»

Он отметил, что уход Карпина с «Ростова» стал неожиданным. «Но вполне возможно, что есть какие-то гарантии, что национальная сборная будет играть в официальных матчах и что УЕФА вернет нашу команду. Может быть, поэтому ему нужно сконцентрироваться на одной команде».