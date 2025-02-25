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«Это не было решением в пользу семьи». Жена Карпина объяснила причины ухода мужа из «Ростова»

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем отметила, что причинами ухода мужа из «Ростова» стали концентрация на работе в национальной команде и накопившаяся усталость.

Источник: Соцсети

Во вторник, 25 февраля, Валерий Карпин расторг контракт с «Ростовом» по обоюдному согласию сторон.

— Из-за работы в «Ростове» Карпин редко виделся с семьей. Это одна из причин [ухода]?

— Мы были готовы к трудностям с логистикой. Но все равно приезжали с дочками в Ростов, вместе проводили отпуск. Так что это не было решением в пользу семьи. Причина действительно в концентрации на работе в сборной и общая усталость, о которой муж неоднократно говорил. Если бы люди хотя бы год покатались так, как это делает «Ростов», это стало бы очевидным. А команда так жила три года.

Ростов