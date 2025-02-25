«Это не было решением в пользу семьи». Жена Карпина объяснила причины ухода мужа из «Ростова»

— Мы были готовы к трудностям с логистикой. Но все равно приезжали с дочками в Ростов, вместе проводили отпуск. Так что это не было решением в пользу семьи. Причина действительно в концентрации на работе в сборной и общая усталость, о которой муж неоднократно говорил. Если бы люди хотя бы год покатались так, как это делает «Ростов», это стало бы очевидным. А команда так жила три года.