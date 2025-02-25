Карпин ушел из «Ростова» ради сборной. Неужели мы можем сыграть на ЧМ-2026?

Во вторник произошло одно из крупнейших событий зимы: Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» всего за три дня до возобновления чемпионата России. Ростовчане уже нашли ему замену в лице испанца Джонатана Альбы, ранее входившего в штаб Карпина. Сам Валерий Георгиевич объяснил уход желанием сконцентрироваться на интересах сборной России. Неужели она скоро наконец-то сыграет в официальных матчах?
Карпин ушел из «Ростова» ради сборной
Пресс-служба «Ростова» привела заявление Карпина, в котором он объяснил внезапный уход. По словам тренера, пришло время посвятить себя исключительно сборной — с марта 2022 года он совмещает посты в клубе и национальной команде.
«Сегодня для меня непростой день — я покидаю пост главного тренера ФК “Ростов”. Это решение далось нам очень нелегко, ведь за время, проведенное здесь, и клуб, и сам город стали для меня по-настоящему родными!
В настоящее время ситуация складывается таким образом, что мне необходимо полностью посвятить себя главной команде страны — сборной России», — высказался Валерий Георгиевич.
Изначально совмещение должностей возникло на условии возможного ухода Карпина из «Ростова» в пользу интересов сборной. Он возглавил ростовчан в марте 2022-го, когда национальную команду отстранили от официальных соревнований. Россию он тренирует с июля 2021-го — до этого тоже возглавлял «Ростов».
Шансы России сыграть на ЧМ-2026
Незадолго до ухода Валерия Георгиевича из «Ростова» президент РФС Александр Дюков допустил участие России в чемпионате мира 2026 года — турнир состоится в США, Канаде и Мексике. По его словам, это обусловлено потеплением политических отношений между Россией и Штатами после вступления в должность нового президента Дональда Трампа.
«Может ли сборная России получить уайлд-кард на ЧМ в Америке при Трампе? Теоретически возможно все», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».
До турнира осталось около полутора лет — он пройдет с 11 июня по 19 июля 2026-го. Возможно, с этим и связан уход Карпина из «Ростова». При этом УЕФА пока не допустил россиян даже до юношеских соревнований.
Как сборная играет при Карпине
При Карпине Россия провела 20 матчей. Тренер подхватил национальную команду по ходу отборочной кампании к чемпионату мира в Катаре: весной 2022 года сборная должна была участвовать в стыковых играх, но из-за международного бана осталась без возможности побороться за место на ЧМ.
Далее она проводила только товарищеские встречи — шесть последних из них выиграла с общим счетом 34:0. Всего за 20 матчей с Валерием Георгиевичем Россия уступила лишь раз — Хорватии (0:1) в заключительном туре отборочного турнира ЧМ-2022. На 2025 год у сборной уже запланировано три товарищеских матча: 25 марта против Замбии, 6 и 10 июня — против Нигерии и Белоруссии.
Артемий Кутейников