Карпин ушел из «Ростова» ради сборной. Неужели мы можем сыграть на ЧМ-2026?

«Сегодня для меня непростой день — я покидаю пост главного тренера ФК “Ростов”. Это решение далось нам очень нелегко, ведь за время, проведенное здесь, и клуб, и сам город стали для меня по-настоящему родными!



В настоящее время ситуация складывается таким образом, что мне необходимо полностью посвятить себя главной команде страны — сборной России», — высказался Валерий Георгиевич.