В РФС назвали ущербом для лиги уход Карпина из «Ростова»

«Мы потеряем конкурентность в чемпионате. Неизвестно, что будет с молодыми футболистами, которых Карпин подготовил и вообще непонятно, что будет с командой. Осталось 12 туров, было бы логично доработать, но значит случилось что-то такое, что не позволило ему остаться. Я не могу решать за Карпина, где дальше ему стоит работать. Понятно, что пока сборная России вне официальных соревнований, ему лучше работать в клубе. Пользы для российского футбола было бы больше», — сказал Колосков.