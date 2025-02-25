Денис Глушаков высказался об уходе Валерия Карпина из «Ростова»

«Что будет с “Ростовом”? Команда осталась, игроки остались, штаб остался. Я думаю, что продолжат играть без союза с Валерием Георгиевичем, а с другим тренерским штабом. Думаю, они все друг друга знают — всё, что требовал Карпин, тренерский штаб знает. Это было в совокупности одной команды, теперь просто не будет харизмы Карпина, и всё.



Скажется ли это на футболистах? Иногда уход тренера сильно бьёт, а иногда сильно помогает, раскрепощаются игроки. Только время может показать, как это решение скажется. Я думаю, здесь решение зависело больше от перехода Глебова, потому что он — системообразующий игрок, многое было на нём завязано в “Ростове”, — приводит слова Глушакова “РБ Спорт”.