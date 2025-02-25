«10 лет назад моей профессии не существовало». Кто сменил Карпина в «Ростове»

«Мальчиком играл много, но потом или техники не хватило, или конкуренция в Испании очень большая — у меня не получилось стать профессиональным футболистом, — рассказывал Альба. — Я понимал, что “трогаю потолок”, однако больше времени заниматься не мог. У меня уже была жена, мне надо было зарабатывать: за непрофессиональный футбол не платят. Поэтому я пошёл другой дорогой: работал в коммерческих компаниях. Всё это было трудно и нервно. А потом случилась грустная история… Жена забеременела. У нас должен был родиться сын. Почти уже родился, две недели не хватило, мы его потеряли… Это был очень сильный удар для нас».