Иван Комаров: мне нравится работать с Валерием Карпиным, нравятся его требования

— Понимаю, что в тот момент совершил грубую ошибку, закипел. Валерий Георгиевич всё правильно сказал — нельзя было мне так играть. После той игры я боялся попасться на глаза кому-либо, закрылся в комнате на два дня. Перед тренировкой подошёл к тренеру и сказал: «Не хочу, чтобы вы думали, что мне всё равно — буду стараться ещё больше».