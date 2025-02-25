Логашов: главная причина ухода Карпина — усталость. Он хочет взять паузу, как Зидан

— Не знаю. Мне кажется, и «Ростов» этого не знает. Команда может как посыпаться, так и выстрелить. Трансфер Глебова тоже повлиял на уход Карпина. Вроде говорили о том, что Валерий Георгиевич уйдёт, но я этому значения не придавал.