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Логашов: главная причина ухода Карпина — усталость. Он хочет взять паузу, как Зидан

Бывший футболист московского «Локомотива» Арсений Логашов прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

Источник: Чемпионат.com

— Для меня неожиданно, что Карпин покинул «Ростов». Думал, Валерий Георгиевич будет долго там работать. Видимо, он устал, тем более есть сборная России, семья. Ему нужно взять паузу. Через какое-то время, после отдыха, он может вернуться в «Ростов».

— Как думаете, что теперь будет с «Ростовом»?

— Не знаю. Мне кажется, и «Ростов» этого не знает. Команда может как посыпаться, так и выстрелить. Трансфер Глебова тоже повлиял на уход Карпина. Вроде говорили о том, что Валерий Георгиевич уйдёт, но я этому значения не придавал.

— «Динамо» — хороший вариант для продолжения карьеры Карпина?

— Это более понятный вариант. В Москве жить удобнее, плюс сборная всегда собирается тут. Он больше времени хочет проводить с семьей. С другой стороны, Карпин уже привык к «Ростову», наладил там свою жизнь. Усталость — главная причина его ухода. Карпин хочет взять паузу, как Зидан, — приводит слова Логашова «РБ Спорт».

Во вторник, 25 февраля, «Ростов» объявил об уходе Карпина с поста главного тренера команды. 56-летний специалист объяснил своё решение необходимостью сосредоточиться на работе в сборной России.

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