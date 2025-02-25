Гинер — о переходе Чалова в ПАОК: бог ему судья, в одну воду два раза не войдёшь

«Я понимаю, когда у нас покупали английские, немецкие, итальянские, испанские клубы — и ребята шли, да, они шли на повышение.



Федя пошёл на самое большое повышение, которое может случиться. Вот он поехал в ПАОК. Бог ему судья, и на здоровье.



Меня с детства учили, что в реку, в одну воду два раза не войдёшь. Я живу по этому принципу. Захотел идти — на все четыре стороны», — сказал Гинер в сериале «Мама, мы — ЦСКА!».