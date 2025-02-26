Борьба за медали, мемные цитаты и дисквалификации. Главные моменты Карпина в «Ростове»

«Судья подумал, что я бросил в него бутылку. Комплекс какой-то. Я не понимал вообще, что случилось, поэтому спрашивал у арбитра, почему он меня удалил. Это самое странное в тренерской карьере удаление, которое я получал. Самое необычное и незаслуженное.



Смогу ли я больше никогда не кидать бутылки? Ну это же чистой воды эмоции, зачем тут гадать — буду, не буду. Обычно это реакция на то, что мы не забили гол или кто-то не отдал передачу. Но это точно не имеет никакого отношения к судьям. Пытался ли я после матча объяснить всё это судье? Я ему на поле всё сказал. Что мне с ним ещё объясняться? Если он что-то там не понял — что я ещё могу сделать-то?» — отметил Карпин.