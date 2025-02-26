ЦСКА сделал предложение о сотрудничестве Вагнеру Лаву

«Думаю, нам удастся это реализовать, потому иметь такого друга, члена семьи, который будет приносить пользу на латиноамериканском рынке, хотя бы с точки зрения представительства ЦСКА в этом регионе и селекции, это очень серьезное подспорье», — сказал Бабаев.