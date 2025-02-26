Тренер «Зенита» Семак — о трансферах: у нас не получилось сделать то, что мы планировали

«Думаю, что запланированную работу мы выполнили. К сожалению, какие-то игроки выбывали по ходу сборов, такое бывает. Но в целом объём работы хороший, и функциональное состояние сейчас нормальное. Думаю, что мы находимся в приемлемом состоянии, будем готовиться к официальным играм. Что касается трансферной кампании и усилений, то, конечно, у нас не получилось сделать то, что мы планировали», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».