Семак: все наши правые защитники травмированы, Мимовича мы подписали в последний момент

«И Зделар, и Мимович пришли к нам практически в последний момент. Нам достаточно непросто будет встроить их в игру быстро, поэтому насчет ближайших матчей мы посмотрим, насколько готовы будут ребята, время еще есть. Мимовича мы подписали на позицию правого защитника, которая нуждается в усилении, поскольку все наши правые защитники травмированы, там у нас играет Мантуан. Что касается Саши Зделара, то в центральной зоне у нас тоже есть проблемы. Уже в последний момент мы решили взять футболиста, который хорошо работает с мячом, это опытный игрок. Я думаю, что он нам поможет для глубины состава и в целом по ситуации может сыграть на той позиции, которая у нас является проблемной», — передаёт слова Семака официальный сайт «Зенита».