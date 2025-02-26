«Неизвестно, когда “Зенит” будет так уязвим». Как «Спартак» выдал главную трансферную зиму

Вот и выходит, что клуб остался с двумя иностранными новичками — Солари и Гарсией. И одним российским — Помазуном. Важно понимать и внутренние процессы сделок. С одной стороны, работа шла по линии спортивного директора Кахигао, ведь он напрямую вёл все переговоры. С другой стороны, работали представители Станковича. Именно они предложили того же Илича и убеждали его перебраться в Россию. С самим игроком проблем не было, а вот клуб оказался не так сговорчив. На рынке говорят, что по подобной схеме «Спартак» работал по разным игрокам. Но известно только о двух сделках, которые сорвались в последний момент. Возможно, их было больше.