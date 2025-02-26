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«Неизвестно, когда “Зенит” будет так уязвим». Как «Спартак» выдал главную трансферную зиму

Почему клуб неожиданно решил сильно потратиться? Теперь задача на сезон стала ещё очевиднее.

Источник: Чемпионат.com

Впервые со времён Доменико Тедеско «Спартак» подходит к весне со здоровым оптимизмом. Без наивности, надежды на чудо, а с конкретным пониманием: эта команда способна бороться за чемпионство. И дело не только в зимних трансферах. Уверенность, полагаю, появилась в конце осени, когда «Спартак» довольно неожиданно для некоторых стал чуть ли не лучше всех играть в футбол. Да, их рывок перед зимней паузой уже разобрали и проанализировали. Выделили героев и отметили тех, кто не попал в волну. А весной начнётся другая история, которая может получиться ещё лучше.

И здесь сразу прорастает несколько теорий, когда эксперты пытаются объяснить, почему «Спартак» зимой потратил более € 30 млн на трансферы. Самая популярная — не дать «Зениту» выиграть два титула. По нашей информации, хотя в клубе и стараются идти поступательно, там понимали — момента лучше ждать можно долго. «Неизвестно, когда “Зенит” будет так уязвим», — так описывают наши собеседники решение боссов «Спартака» выделить на трансферы большие деньги.

«Мы — “Спартак”. Мы хотим сделать свой собственный праздник. И клуб, и футболисты — все мы вместе. У нас нет задачи кому‑то испортить праздник. Должны делать праздник для себя, у нас есть свои цели. Мы находимся здесь, чтобы стать чемпионами России. И мы не остановимся до самого конца».

Деян Станкович
главный тренер «Спартака»

Это произошло ещё осенью. Обсуждались два-три футболиста высокого уровня, которых клуб может себе позволить. А зимой увидели, что и «Зенит» включился на трансфером рынке — тогда не ответить было уже сложно. Сейчас уже очевидно, что «Спартак» закладывал на усиление около € 50 млн. Просто один переход так и не удалось дожать. Ведь все понимают: Саласар готовился приехать в Россию. И для него неважно, «Зенит» или «Спартак». Москвичи «качали» «Брагу» до последнего момента, некоторые в клубе даже были убеждены, что переход случится. Но в итоге нет: португальцы отказались продавать свой не совсем здоровый актив.

С Иваном Иличем примерно такая же история. Ведь футболист с представителями уже даже был в России. Прошёл медосмотр, но в последний момент возникли, казалось, решаемые вопросы по здоровью. А к ним добавились изменившиеся запросы со стороны «Торино». Там, видимо, посчитали, что спонсоры красно-белых — потомки Эбенезера Скруджа, а не нефтяная компания. Шантаж не прошёл. Хотя выгоду от сделки могли получить все стороны.

Вот и выходит, что клуб остался с двумя иностранными новичками — Солари и Гарсией. И одним российским — Помазуном. Важно понимать и внутренние процессы сделок. С одной стороны, работа шла по линии спортивного директора Кахигао, ведь он напрямую вёл все переговоры. С другой стороны, работали представители Станковича. Именно они предложили того же Илича и убеждали его перебраться в Россию. С самим игроком проблем не было, а вот клуб оказался не так сговорчив. На рынке говорят, что по подобной схеме «Спартак» работал по разным игрокам. Но известно только о двух сделках, которые сорвались в последний момент. Возможно, их было больше.

Фрэнсис Кахигао
Фрэнсис КахигаоИсточник: ФК «Спартак»

В любом случае можно констатировать: «Спартак» удержал основу, которая давала результата осенью, и она, видимо, начнёт весеннюю часть. И постепенно Станкович будет внедрять туда новичков. Гарсия по товарищеским матчам не произвёл очевидного впечатления. Да и из Греции о нём противоречивые отзывы: с одной стороны, его называют одним из соавторов чемпионства АЕКа, с другой — продажу списывают на участившиеся травмы. А вот Солари уже в первом товарищеском матче забил гол и показал, чего стоит. Очевидно, они найдут взаимопонимание с Барко и Угальде, потому что действуют в одном темпе и явно схожим образом видят и понимают игру.

Да, «Спартак» не купил правого защитника. И по этой позиции к клубу есть претензия от болельщиков. Плюс точно не помешал бы игрок в центр поля. А там одни срывы. Однако даже с этим составом борьба за чемпионство кажется адекватной задачей. Особенно если вспомнить, кто лучше всех в России играл в футбол осенью.

Дмитрий Зимин

Спартак