Геркус: если бы Бабаеву дали € 30 млн на трансферы ЦСКА, он их с радостью бы потратил

«Я бы не говорил об окупаемости в контексте трансферов. Зачем их окупать? Клуб не должен зарабатывать — клуб должен выигрывать. У “Лукойла” есть деньги на новичков для “Спартака”. Клуб промоутирует их бренд, стадион называется “Лукойл Арена”. А насчёт того, много или мало тратит “Спартак”… Для кого-то и два миллиона долларов — это дорого, для кого-то 20 — мало. Всё зависит от задачи. “Спартак” за последние десять лет взял только один титул чемпиона России. Возможно, будет второй. Я бы так рассуждал на месте “Лукойла”.



Если бы Роману Юрьевичу Бабаеву дали возможность потратить € 20−30 млн на трансферы ЦСКА, он бы с радостью их потратил. У “Спартака” эти деньги нашлись, “Динамо” потратило, “Зенит” потратил. ЦСКА — тоже, но меньше», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.