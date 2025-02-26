Юран: «Спартак» может вклиниться в чемпионскую гонку, но весна у них часто не получается

«Для меня “Зенит” и “Краснодар” — наиболее возможные претенденты за чемпионство. “Спартак” тоже может вклиниться. Но тут вопрос в том, как вольются в команду новички. “Зенит” взял более квалифицированных футболистов, игроков своих сборных. Весна у “Спартака” часто не получается в плане результата. Более вероятно, что в гонке снова будут “Краснодар” и “Зенит”.



В прошлом году звёзды так сошлись, что чемпион определился только в последнем туре. Было непонятно, кто же им станет. У “Динамо” был шансище, который нужно было использовать. “Краснодару” всегда не хватает в концовке. А “Зенит” более стабильный. Да, в том году у них тоже были проблемы с мотивацией и результатами в конце сезона. Но я думаю, что “Зенит” сделал выводы. К тому же в этом году — столетие, футболисты будут более сконцентрированы. Не думаю, что концовка этого сезона РПЛ будет похожа на то, что было прошлом», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.