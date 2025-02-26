Юран: «Зениту» нужно донести до легионеров важность титула в столетие, это искусство

«Игроки “Зенита” берут чемпионат пятый-шестой раз подряд. Конечно, здесь напрашивается смена состава: должны приходить те, для кого чемпионство — мотивация. Тренерский штаб будет держать это на контроле. Сомневаюсь, что “Зенит” наступит на те же грабли.



Доносить важность чемпионства в столетие клуба — задача тренерского штаба. Нужно объяснять, что это один из флагманов российского футбола, а сейчас у клуба — юбилей. Это искусство — донести, разжевать, что такое столетие. Но в “Зените” игроки высокого уровня. Им не нужно объяснять всё, как в детском садике. Они это понимают», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.