Семак: ЦСКА поменял схему и играет достаточно интересно, нас ждёт непростой матч

«Николич сказал, что команды вряд ли смогут друг друга удивить? Да, конечно. Я думаю, что секретов никаких нет ни у нас, ни у армейцев. Армейцы хорошо подготовились, поменяли схему, играют достаточно интересно. Мне кажется, нас ждет очень непростой, но интересный матч», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».