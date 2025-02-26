Ловчев: Карпин — понтовщик приличный, всё время этот шум вокруг него

«Когда Карпин возглавил сборную, он ушёл из “Ростова”. Это было года три назад. Команду принял Сёмин Юрий Павлович — большой тренер. Выиграл столько чемпионатов, кубков. И буквально месяца через три ушёл. Столько шума не было о Сёмине, как о Карпине. Карпин — понтовщик приличный. Всё время этот шум вокруг него. То, что он ушёл, — наверное, всё уже складывалось. Он же делал заявление, что, возможно, скоро уйдёт, устал и прочие дела», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».
25 февраля «Ростов» объявил об уходе с поста главного тренера команды Валерия Карпина. Специалист возглавлял жёлто-синих с декабря 2017 года. В июле 2021 года Карпин стал главным тренером национальной команды России.
В августе 2021 года Карпин покинул «Ростов» из-за нежелания совмещать работу в клубе и сборной. В марте 2022 года тренер вернулся в «Ростов», оставшись при этом на своём посту в национальной команде.