Ловчев: Карпин — понтовщик приличный, всё время этот шум вокруг него

«Когда Карпин возглавил сборную, он ушёл из “Ростова”. Это было года три назад. Команду принял Сёмин Юрий Павлович — большой тренер. Выиграл столько чемпионатов, кубков. И буквально месяца через три ушёл. Столько шума не было о Сёмине, как о Карпине. Карпин — понтовщик приличный. Всё время этот шум вокруг него. То, что он ушёл, — наверное, всё уже складывалось. Он же делал заявление, что, возможно, скоро уйдёт, устал и прочие дела», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».